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31/08/2022 09:44

【新冠肺炎】全國昨增１６７５宗本土感染，深圳地鐵停運範圍擴大

　　《經濟通通訊社３１日專訊》全國昨日（３０日）新增本土陽性１６７５宗，西藏仍是疫情
最嚴重的地區，新增逾７００宗病例，深圳佔３５宗。為嚴控疫情傳播風險，深圳地鐵自今日
１０：００起，深圳地鐵８號線沙頭角站、海山站、鹽田港西站暫停運營服務，福田區、羅湖區
、龍崗區周一起臨時管控４天，龍華區亦自昨日零時起臨時管控至周五午夜。
　　國家衛健委公布，昨日新增確診病例３９２例。其中境外輸入病例４３宗；本土病例３４９
宗（四川１６４宗，西藏４５宗，海南３６宗，廣東２５宗，天津１９宗，黑龍江１３宗，青海
９宗，內蒙古７宗，重慶７宗，遼寧５宗，河南５宗，陝西４宗，山西３宗，北京１宗，河北１
宗，上海１宗，浙江１宗，湖北１宗，甘肅１宗，新疆１宗），含５９宗由無症狀感染者轉為確
診病例。
　　全國報告新增無症狀感染者１４２６例，其中境外輸入１００宗，本土１３２６宗（西藏
６７４宗，四川１０７宗，青海８４宗，遼寧７１宗，黑龍江６９宗，甘肅４１宗，天津３８宗
，河北３７宗，新疆３３宗，海南２９宗，江西２７宗，湖北２７宗，河南２６宗，廣東２１宗
，陝西１６宗，廣西７宗，重慶５宗，內蒙古４宗，山東４宗，江蘇３宗，上海１宗，安徽１宗
，湖南１宗）。
　
＊廣州海珠區強化社會面疫情防控措施＊
　
　　廣東疫情升溫，昨增４６宗個案中，深圳佔３５宗，廣州佔５宗。廣州海珠區在常態化核酸
篩查中發現核酸檢測異常情況，為防止疫情傳播，決定從今日８時至９月２日２４時，強化海珠
區社會面疫情防控措施通告如下：海珠區區內中小學階段學校、幼兒園暫停返校及線下教學、校
外培訓機構暫停線下教學，托育、托管機構暫停服務。
　　海珠區北至濱江西路－濱江中路、南至昌崗西路－昌崗中路、西至珠江、東至東曉路區域內
，實行「強化社會面管控、嚴格限制人員聚集」防控措施。（ｃａ）

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