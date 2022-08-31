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即市新聞

31/08/2022 17:17

【新冠肺炎】深圳等多地中小學因疫情暫停返校開學，轉為線上教學

　　《經濟通通訊社３１日專訊》內地新冠疫情擴散，部分地區學生秋季開學受影響，疫情升溫
的深圳在即將開學的前一日最新發布，全市幼兒園及中小學將暫停返校，改為線上教學活動。
　　廣東省深圳市教育局３１日發布《２０２２年秋季學期全市中小學開展在線教學的通知》指
出，幼兒園暫緩返園，不組織線上教學活動。義務教育學校暫緩返校，學校在確保教材送達或寄
達學生及做好必要準備後開展在線教學，具體返校時間由各區疫情防控指揮部根據本區疫情情況
研判後發布。
　　有條件全封閉管理的高三年級，入校師生員工一律住校全封閉管理，全封閉管理措施視疫情
形勢動態調整；未能滿足全封閉管理條件的和未能返校的高三學生開展在線教學，具體返校時間
另行通知。
　　除深圳之外，天津、遼寧、四川等多個省市中小學相繼宣布延期返校，改為線上教學。
　　
＊教育部：確保學校不發生規模性疫情＊
　
　　另外，教育部網站８月３１日消息，教育部召開今年第１０次全國教育系統疫情防控工作會
議，要求做好秋季開學和防疫工作。提到要扛起疫情防控政治責任，提高政治站位，確保學校不
發生規模性疫情，全力維護教育系統安全穩定。組織師生員工安全返校，準確把握秋季學期開學
返校的關鍵環節等。及時調整優化防控措施，既做到科學精準，又防止「層層加碼」，最大限度
降低疫情影響。（ｄｗ）

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