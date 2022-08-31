【新冠肺炎】深圳等多地中小學因疫情暫停返校開學，轉為線上教學

《經濟通通訊社３１日專訊》內地新冠疫情擴散，部分地區學生秋季開學受影響，疫情升溫

的深圳在即將開學的前一日最新發布，全市幼兒園及中小學將暫停返校，改為線上教學活動。

廣東省深圳市教育局３１日發布《２０２２年秋季學期全市中小學開展在線教學的通知》指

出，幼兒園暫緩返園，不組織線上教學活動。義務教育學校暫緩返校，學校在確保教材送達或寄

達學生及做好必要準備後開展在線教學，具體返校時間由各區疫情防控指揮部根據本區疫情情況

研判後發布。

有條件全封閉管理的高三年級，入校師生員工一律住校全封閉管理，全封閉管理措施視疫情

形勢動態調整；未能滿足全封閉管理條件的和未能返校的高三學生開展在線教學，具體返校時間

另行通知。

除深圳之外，天津、遼寧、四川等多個省市中小學相繼宣布延期返校，改為線上教學。



＊教育部：確保學校不發生規模性疫情＊



另外，教育部網站８月３１日消息，教育部召開今年第１０次全國教育系統疫情防控工作會

議，要求做好秋季開學和防疫工作。提到要扛起疫情防控政治責任，提高政治站位，確保學校不

發生規模性疫情，全力維護教育系統安全穩定。組織師生員工安全返校，準確把握秋季學期開學

返校的關鍵環節等。及時調整優化防控措施，既做到科學精準，又防止「層層加碼」，最大限度

降低疫情影響。（ｄｗ）

