【大國博弈】阿里巴巴據報為美國首批審計監管中企，９月在港審計



《經濟通通訊社３１日專訊》據《路透》引述消息人士指，在中美就中概股審計監管達成初

步協議後，美國監管機構選定阿里巴巴（０９９８８）及另外多間在美國上市的中國企業，由９

月開始首先在香港進行監管檢查。為阿里巴巴進行會計工作的會計事務所普華永道經已接獲通知

。

阿里巴巴２０１４年在紐約掛牌上市，創下當時最大規模首次公開招股紀錄，目前以約

２５６０億美元，成為在美國上市的最高市值中國企業。

此前，美國證券交易委員會（ＳＥＣ）就中美審計監管合作協議發布了相關的十三條問答，

表示美國公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）的檢查員９月中旬需前往中國內地或香港進行

調查，如果ＰＣＡＯＢ繼續被禁止對在ＰＣＡＯＢ註冊的內地和香港會計師事務所進行全面檢查

，２００多隻中概股則可能被迫集體退市。

美國監管機構十多年來一直要求取得在美上市中企的審計底稿，但中方以國安疑慮為由拒絕

。

自阿里巴巴被列入潛在摘牌名單後，便轉換為於香港聯交所雙重主要上市，有關申請已獲香

港聯交所確認，轉換生效日將於２０２２年底前生效。（ｊｔ）

