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31/08/2022 10:19

【內房困局】陽光城半年淨虧逾３５億，到期未支付債務達３５７億

　　《經濟通通訊社３１日專訊》陽光城（深：０００６７１）公告披露最新債務進展及半年報
。截至目前，公司已到期未支付且正協調展期債務的債務本金合計金額３５７﹒６６億元（人民
幣．下同）。其中，境外公開市場債券未按期支付本金累計０﹒６８億美元，境內公開市場債券
未按期支付本金累計１４９﹒０３億元。公司表示，將在地方政府和金融監管機構的大力支持、
積極協調下，制定短中長期綜合化解方案，積極解決當前問題。
　　陽光城公布半年報顯示，今年上半年，公司實現營收９２﹒５５億元，同比跌６９﹒０８％
；歸屬上市公司股東的淨虧損達３５﹒６５億元；扣非後淨虧損４７﹒２４億元。期內，公司全
口徑銷售額２４４億元，按年降７５﹒９２％；權益銷售額１５６﹒２８億元，降７５﹒９１％

　　公司表示，２０２２年半年度末公司提取的資產減值準備餘額為９８﹒３３億元，其中壞帳
準備餘額１０﹒９８億元，合同資產減值準備餘額１５３８﹒５３萬元，存貨跌價準備餘額
８７﹒１９億元，商譽減值準備餘額５﹒９６萬元。資產減值準備的計提直接計入當期損益，增
加當期資產減值損失１９﹒９３億元，減少公司當期利潤１９﹒３億元。
　　陽光城績後靠穩，現略跌０﹒５％，報２﹒１８元。（ｗｌ）

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