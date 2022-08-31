【聚焦人幣】人幣中間價續創兩年低，即期低開１１０點穿６﹒９０

《經濟通通訊社３１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９０６，

較上個交易日跌１０４點子，錄三連貶，創２０２０年８月２６日以來兩年新低，上個交易日報

６﹒８８０２。不過今日中間價實際值仍明顯強於市場早前預測值，監管維穩意願不減。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅低開１１０點子，報６﹒９０９０，再度失守

６﹒９０關，上個交易日即期匯率收盤報６﹒８９８０。

加拿大豐業銀行最新觀點認為，近期人民幣中間價持續偏強，或表明中共二十大前監管層將

努力保持人民幣匯率基本穩定，遏制人民幣貶值的單向投機。美元╱ＣＮＨ可能在６﹒９附近徘

徊，本周剩餘時間存在一些上行風險。一旦美指出現回撤，該貨幣對就會下滑。

道明證券表示，隨著經濟壓力加劇，人民幣「未來幾周」料將跌穿７元關口，人民幣兌美元

到２０２２年底預計將跌至７﹒１０左右，之前預估為６﹒８０。近期人民幣中間價走勢表明，

人行對人民幣貶值步伐感到不安，不過決策者的行動說明其旨在向市場傳遞一個信號，而不是試

圖遏制人民幣走軟。（ｊｔ）

