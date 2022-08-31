【聚焦人幣】人幣即期收升７５點力保６﹒９不失，全月貶２﹒２％

《經濟通通訊社３１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅低開１１０點子

，再度失守６﹒９０關，其後更一度跌穿６﹒９１關低見６﹒９１５５，惟午後匯價觸底反彈，

收盤報６﹒８９０５升７５點，兩連揚。惟８月累貶２﹒２％，創４個月以來最大月度跌幅。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升１６３點子，報６﹒９０６７。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９０６，較上個交易日跌１０４點子，

錄三連貶，創２０２０年８月２６日以來兩年新低，上個交易日報６﹒８８０２。不過今日中間

價實際值仍明顯強於市場早前預測值，監管維穩意願不減。



＊監管層連出信號，料人民幣６﹒９３見底＊



交易員稱，由於美指仍偏強，人民幣短期仍有一定調整空間，估計最低跌至６﹒９２－

６﹒９３，不過隨著監管層連續釋放信號，人民幣跌勢料放緩。

中金公司外匯團隊最新展望稱，人民幣匯率雖在短期出現了較大波動，但中期來看決定人民

幣匯率的仍是跨境收支。跨境收支方面中國整體保持資金淨流入，這會給人民幣匯率帶來企穩的

量。短期匯率因經濟預期的反覆和外部環境的變化出現了階段性的波動，但這也是匯率市場的常

態。隨著中國穩經濟政策效果的逐步體現，相信人民幣匯率或將逆轉跌勢。（ｊｔ）

