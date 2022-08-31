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即市新聞

31/08/2022 16:55

【聚焦人幣】人幣即期收升７５點力保６﹒９不失，全月貶２﹒２％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅低開１１０點子
，再度失守６﹒９０關，其後更一度跌穿６﹒９１關低見６﹒９１５５，惟午後匯價觸底反彈，
收盤報６﹒８９０５升７５點，兩連揚。惟８月累貶２﹒２％，創４個月以來最大月度跌幅。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升１６３點子，報６﹒９０６７。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８９０６，較上個交易日跌１０４點子，
錄三連貶，創２０２０年８月２６日以來兩年新低，上個交易日報６﹒８８０２。不過今日中間
價實際值仍明顯強於市場早前預測值，監管維穩意願不減。
　
＊監管層連出信號，料人民幣６﹒９３見底＊
　
　　交易員稱，由於美指仍偏強，人民幣短期仍有一定調整空間，估計最低跌至６﹒９２－
６﹒９３，不過隨著監管層連續釋放信號，人民幣跌勢料放緩。
　　中金公司外匯團隊最新展望稱，人民幣匯率雖在短期出現了較大波動，但中期來看決定人民
幣匯率的仍是跨境收支。跨境收支方面中國整體保持資金淨流入，這會給人民幣匯率帶來企穩的
量。短期匯率因經濟預期的反覆和外部環境的變化出現了階段性的波動，但這也是匯率市場的常
態。隨著中國穩經濟政策效果的逐步體現，相信人民幣匯率或將逆轉跌勢。（ｊｔ）

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