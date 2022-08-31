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即市新聞

31/08/2022 09:53

【數據解讀】統計局：服務業擴張步伐放緩，房地產等行業活躍度降

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，８月份，非製造業商務活動指數為
５２﹒６％，比上月下降１﹒２個百分點，仍位於擴張區間，非製造業連續三個月恢復性增長。
當月，綜合ＰＭＩ產出指數為５１﹒７％，比上月下降０﹒８個百分點，仍高於臨界點。統計局
服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，８月份，受疫情及高溫天氣等因素影響，服務業商務
活動指數降至５１﹒９％，比上月回落０﹒９個百分點，仍高於臨界點，服務業擴張步伐有所放
緩。
　　從行業情況看，住宿、餐飲、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動
指數均高於５５﹒０％，相關行業業務總量保持較快增長。同時，房地產、租賃及商務服務、居
民服務等行業商務活動指數繼續位於收縮區間，行業市場活躍度下降。
　
＊基建項目保持較快施工進程＊
　
　　從市場預期看，業務活動預期指數為５７﹒６％，低於上月１﹒２個百分點，仍位於較高景
氣區間，其中零售、鐵路運輸、郵政、互聯網軟件及信息技術服務、貨幣金融服務等行業業務活
動預期指數均位於６０﹒０％以上高位景氣區間，企業預期比較樂觀。
　　建築業保持較快擴張。建築業商務活動指數為５６﹒５％，低於上月２﹒７個百分點，仍位
於較高景氣區間，建築業生產活動繼續擴張。從行業情況看，土木工程建築業商務活動指數為
５７﹒１％，新訂單指數和業務活動預期指數分別升至５５﹒５％和６４﹒１％，表明基礎設施
項目建設保持較快施工進程，市場需求繼續回升，企業對近期發展預期向好。
　　８月份，構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為
４９﹒８％和５２﹒６％。（ｗｌ）

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