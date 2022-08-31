【中概焦點】騰訊音樂與Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ達成深度戰略合作

《經濟通通訊社３１日專訊》騰訊音樂娛樂集團（ＴＭＥ）與美國娛樂媒體品牌
Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ共同宣布，雙方正式達成深度戰略合作，並將攜手推出首個中國音樂國際化
發展專項「中國音樂引力計劃」。
騰訊音樂娛樂集團還宣布，將在ＱＱ音樂、酷狗音樂、酷我音樂和全民Ｋ歌等旗下平台全面
引入Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ旗下權威榜單、全球音樂資訊和專業音樂推薦等國際音樂文化內容。
（ｄｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|中國故事31/08/2022
《神州經脈》官方製造業PMI續收縮 滬綜指上演三千二攻防戰
|財經熱話31/08/2022
中概股退市風險縱未除 美團大行力撐仍值博
|財經熱話31/08/2022
【月結－進退維谷】港股面臨四座大山 恒指9月下試萬九點關
|財經熱話31/08/2022
【月結－整裝待發】染藍新貴揀邊隻 ATMXJ專家睇好呢兩隻
|市場動向31/08/2022
畢馬威支持智慧城市發展 冀促社經發展
|財經熱話31/08/2022
股神沽比亞迪殃及鋰業股 贛鋒天齊績佳可趁低吸納？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰