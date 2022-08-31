【內房困局】據報恒大債股人提出重組計劃，要求許家印埋單還債

《經濟通通訊社３１日專訊》據英國《金融時報》引述兩名知情人士報道稱，投資中國恒大

集團（０３３３３）債券的全球基金已為恒大集團制定債務重組計劃－－要求董事局主席許家印

自掏腰包償還債務。

知情人士表示，債券持有人最近提交了對中國恒大２００億美元境外債的重組方案，境外債

權人建議許家印買入恒大發行的新股，公司用這些資金來償還部分離岸債務。

凱易律師事務所（Ｋｉｒｋｌａｎｄ ＆ Ｅｌｌｉｓ）及投行Ｍｏｅｌｉｓ ＆ Ｃｏ為

境外債權人的顧問。

今年７月，恒大表示將向離岸債權人提供資產打包方案，其中可能包括兩家海外上市公司的

股份，以此作為優惠條件。早前《華爾街日報》報道，當時恒大並未明確說明計劃減記多少面值

約２００億美元的境外債務。經過幾個月的工作，恒大公司仍未發布具體計劃，只表示將在「

２０２２年內」的某個時候發布。

對於恒大的「改口」，業內人士早有預期。一位地產研究機構高管表示，恒大本身體量過大

，債務鏈條過多，債權複雜程度高，因此相比起華夏幸福（滬：６００３４０）、當代置業

（０１１０７）等已推出債務重組方案的房地產企業來說，所需的時間只會更長。

知情人士又說，恒大希望在今年中共二十大之前與主要債權人達成原則性協議。（ｃａ）





