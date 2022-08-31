【新冠肺炎】消息：因疫情關係，李家超傾向押後訪問廣州行程

《經濟通通訊社３１日專訊》消息透露，因疫情關係，行政長官李家超傾向押後訪問廣州行

程。李家超原定今日下午啟程訪問內地。

這次將是李家超上任後首次到內地訪問。此前有消息指，李家超會到訪廣州與內地官員討論

通關，包括「逆隔離」措施等安排，然後將轉往深圳繼續訪問行程。（ｃｌ）

