【新冠肺炎】消息：因疫情關係，李家超傾向押後訪問廣州行程

《經濟通通訊社３１日專訊》消息透露，因疫情關係，行政長官李家超傾向押後訪問廣州行
程。李家超原定今日下午啟程訪問內地。
這次將是李家超上任後首次到內地訪問。此前有消息指，李家超會到訪廣州與內地官員討論
通關，包括「逆隔離」措施等安排，然後將轉往深圳繼續訪問行程。（ｃｌ）
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