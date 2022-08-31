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31/08/2022 09:46

【新冠疫苗】中學校長：１１月打齊３針要達九成始准全日課挑戰大

　　《經濟通通訊社３１日專訊》教育局向全港學校發出更新指引，１１月１日起，中學安排全
日面授課，接種新冠疫苗要求會收緊到至少九成學生打齊三針。創知中學校長黃晶榕表示，以該
校為例，學生已打兩針的比率達９８﹒４％，明天可恢復全日面授課，已打三針大概近七成，若
要在１１月１日或以後繼續全日面授課，則要進一步推動，提高疫苗接種率，形容有一定難度具
挑戰。
　
＊學生外出用膳風險仍存在＊
　
　　黃晶榕在《香港電台》節目上稱，如果學校再改為半日面授課，對教學及學校運作會有挑戰
，該校一向有兩手準備，包括上午是實體課，下午則是網課，或者課堂全部放於上午時段，縮短
每堂時間等。他指，無論是網課或半日課，學生外出食飯情況仍存在，學校在防疫方面做得較好
，在校受感染機會較低，反而在街外餐廳防疫工作或者不及學校。
　　黃晶榕表示，明白教育局根據接種率而推出白金、金、銀、銅獎計劃的用心，但認為推動疫
苗接種與獲獎與否未必有直接關係。
　
＊獎勵計劃絕不會對學校構成壓力＊
　
　　在同一節目上，津貼小學議會主席胡豔芬指，教育局指引合乎學校預期，現時未必做到九成
小學生打齊三針，同意維持半日面授課。至於１０月起要打齊三針，小學生才可參與除口罩的活
動，相信教育局是聽取了專家意見，學校亦需時準備，包括多做一些游說，鼓勵家長讓子女接種
疫苗。她希望當局安排疫苗外展隊提供到校接種服務，另外，亦要加強游說仍未讓子女打第二針
或從未打針的家長，或需兒科醫生多作解說，釋除疑慮。
　　胡豔芬稱，教育局推出的獎勵計劃絕對不會對學校造成壓力，因為子女接種疫苗的決定權在
於家長，學校只是協助或給予誘因，達標獲獎只是錦上添花。至於有建議以主題樂園門票等作為
獎勵，她認為建議有實質吸引力，如果由教育局提供，學校推動接種自然更有效。（ｃｌ）

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