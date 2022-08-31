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31/08/2022 09:43

【新冠肺炎】劉宇隆：疫情添公營醫療壓力，研縮短青少年接種間距

　　《經濟通通訊社３１日專訊》政府專家顧問劉宇隆表示，目前本港新冠疫情尚未見頂，單日
確診有機會增至２萬宗，公營醫療壓力正增加，已影響四成服務。他又指，專家會商討縮短青少
年接種疫苗間距，以推高疫苗接種率。
　
＊考慮縮短青少年兩針間距至５個月＊
　
　　劉宇隆在一個電台節目表示，贊成１１月起中學要有九成的３針疫苗接種率才可以全日面授
的安排，現時中學生第３針的接種率約一半，專家會商討縮短青少年第２針和第３針的間距到５
個月，期望兩個月內能讓中學生第３針接種率達九成，同時加強到校疫苗接種服務，推高小學及
幼稚園學生的接種率。
　　劉宇隆稱，若家長擔心復必泰會引致心肌炎可以轉打科興，兩款疫苗對預防重症和死亡率的
功效相同。
　
＊公院或四成服務受影響＊
　
　　劉宇隆又表示，公立醫院調動４０００張床位應付新冠病人，將影響四成公立醫院服務，部
分住院的兒科病人已要分流到成人病房，並認為現時每日８０００－９０００宗確診個案，仍未
見頂，若參考新加坡數據，峰頂估算（單日）去到１﹒３－１﹒４萬宗，這是中位數。上限或達
２萬宗，下限是１﹒２－１﹒３萬宗，視乎本港採取的措施。呼籲市民盡快接種疫苗，遏制疫情
升溫。（ｃｌ）

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