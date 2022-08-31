【新冠肺炎】盧寵茂：個別私家醫院接收病人數目仍有待提升

《經濟通通訊社３１日專訊》隨著新冠疫情更趨嚴竣，醫務衞生局局長盧寵茂持續關注醫管

局與私家醫院轉介住院病人的合作安排，期望盡快減輕公營醫療系統更為沉重的壓力，以保障市

民生命安全。



＊若被迫延遲其他病人診斷，情況極不理想＊



盧寵茂感謝香港中文大學醫院、聖德肋撒醫院和聖保祿醫院提供更多病床，以期接收更多醫

管局病人，亦欣悉多間私家醫院的病床使用情況有所改善。因應個別私家醫院接收病人數目仍有

待提升，醫管局已主動約見相關管理團隊，務求加強雙方溝通，共同尋找解決方法。

當前香港每日新增個案長期於四位數字高位徘徊，加上涉及Ｏｍｉｃｒｏｎ變異病毒株

ＢＡ﹒４和ＢＡ﹒５亞系的比例已超逾一半，而其傳染性較高，短期內個案數字或會突破每日萬

宗。如疫情繼續惡化，醫管局為照顧與日俱增的住院病人，將需要進一步調整非緊急服務的服務

量，有可能被逼延遲其他病人的診斷、治療和手術安排，情況極不理想。



＊私院已加快接收醫管局轉介病人＊



盧寵茂早前與香港私家醫院聯會代表會面後，全數１３間私家醫院在首階段騰出３６４張病

床，並視乎實際需要陸續將病床數目增至約１０００張。經醫管局與私家醫院近日密切磋商，盧

寵茂欣悉私家醫院響應呼籲，整體上加快了接收醫管局轉介病人，部分亦調撥更多病床，目前可

供使用病床已增至至少３８０張。他希望私家醫院顧及社會責任和公眾期望，繼續與醫管局通力

合作，採取積極務實的態度排解疑難，以期盡快理順轉介安排，讓醫管局病人早日於私家醫院接

受治療。

醫管局再次呼籲病人和家屬配合轉介安排。公立醫院在轉送病人往私家醫院前會進行專業評

估，確保情況合適才作出安排；而病人在私家醫院住院期間只需繳交相等於醫管局服務的收費，

而合資格獲得費用減免的病人於計劃下仍會獲得與使用醫管局服務相同的費用減免。（ｃｌ）

