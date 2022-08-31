【新冠疫苗】本港過去一周錄十宗針後異常個案，無兩周內死亡報告

《經濟通通訊社３１日專訊》衞生署公布，截至８月２８日晚上１１時５９分的過去一星期

，衞生署共接獲１０宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，期間無接獲曾經於離世前

１４日內接種新冠疫苗的死亡報告。同期亦沒有接獲涉及３－１５歲青少年在接種新冠疫苗後出

現懷疑心肌炎或心包炎的報告，亦沒有接獲涉及３歲以下兒童接種新冠疫苗後嚴重或非預期的異

常事件報告。

截至８月２８日晚上８時，本港市民合共接種了約１８５８萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑

疫苗的市民約６８１萬名，當中包括９４﹒４％的１２歲或以上人口。衞生署共接獲７８７４宗

異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０４％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括

１１９宗涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００６％），沒有死

亡個案顯示與接種疫苗有關聯。



＊八旬或以上長者接種率僅約７０％＊



政府發言人表示，現時的疫情非常嚴峻，過去兩周每日確診個案數字急速增加，並呈持續上升

趨勢，香港社會必須提高警覺，應對疫情反彈。在第五波疫情中，兒童和長者均錄得死亡和重症

個案，他們是疫苗接種的重點保護對象。長者方面，現時本地８０歲或以上長者的新冠疫苗接種

率只有約７０％，即該年齡層中有約３０％的長者正處於高風險狀態，這是相當危險的信號。

根據初步數據分析，在第五波呈報個案中，超過９５％死亡個案為６０歲或以上長者，當中

８０歲或以上組別的死亡和住院個案數目比例最高，大部分死亡個案均是未接種疫苗的人士。



＊提醒已打兩針或以上康復人士更新疫苗通行症＊



另外，政府再次提醒市民，曾經感染２０１９冠狀病毒病的康復人士亦應適時接種疫苗。就

「疫苗通行證」而言，康復紀錄二維碼在康復日期起計的１８０天（即六個月）內有效。因此，

在本年年初康復的市民的康復紀錄二維碼將會陸續失效。屆時，康復人士或需接種多一劑新冠疫

苗以符合「疫苗通行證」，或需更新其疫苗接種紀錄。具體來說，未曾接種或只接種了一劑疫苗

的康復人士，需要在其康復紀錄二維碼失效前接種多一劑（第一劑或第二劑）疫苗，方能繼續使

用「疫苗通行證」。至於感染前已接種兩劑或以上疫苗的康復人士應在其康復紀錄二維碼失效前

，透過電子疫苗接種及檢測紀錄系統（ｗｗｗ﹒ｅｖｔ﹒ｇｏｖ﹒ｈｋ）、「智方便」或「醫健

通」流動應用程式下載更新的疫苗接種紀錄，以繼續使用「疫苗通行證」。（ｃｌ）

