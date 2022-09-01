【外圍經濟】加州異常高溫電力供不應求，州長宣布進入緊急狀態

《經濟通通訊社１日專訊》美國加州在異常高溫天氣下電力需求激增，州政府周三（３１日

）宣布州電網進入緊急狀態，意味部份地區未來面臨限電。

加州當日氣溫升至華氏１００度（攝氏３８度）以上，州獨立電網營運商發布一級能源緊急

警報，顯示該州將出現電力短缺。州長紐森（Ｇａｖｉｎ Ｎｅｗｓｏｍ）隨後發出緊急公告，

下令加州暫時放寬對燃氣發電廠的環保限制，允許他們全力運作。（ｊｆ）

