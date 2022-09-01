【外圍經濟】Ｓｎａｐ宣布業務重組，將裁減２０％員工

《經濟通通訊社１日專訊》面對不明朗經濟前景，Ｓｎａｐｃｈａｔ母公司Ｓｎａｐ宣布業
務重組，並將裁減２０％員工。公司表示，本季度８％的增長遠低於公司早前預測。
Ｓｎａｐ現時有６４００名員工，由於公司第二季財報未達預期，股價在７月曾暴跌２５％
。在傳出重組及裁員消息後，股價盤中上漲１５％。
此外，外電報道指美國工業巨頭３Ｍ亦計劃裁員，該公司截至去年底有９﹒５萬名員工。
（ｊｆ）
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