【虛幣世界】隔晚美股四連跌，加密貨幣走勢穩定

《經濟通通訊社１日專訊》美股受加息及通脹問題困擾，並且連跌四日，整個８月美股累跌

４％，而加密貨幣走勢穩定，比特幣仍受制於２００００美元關口，在８月份下跌了１３％以上

，自本月中旬以來下跌了近 ２０％，以太幣於１５００美元企穩。交易所 ｅＴｏｒｏ 的加

密貨幣顧問格倫古德曼認為，美股及加密貨幣下跌，主要與聯儲局強硬立場有關。

另外，ＵＮＡ和ＭＡＴＩＣ 一度上漲超過 ２％，ＡＤＡ下跌了 １﹒３％。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２００２５﹒９１元（美元．下同），跌０﹒１１％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１５４６﹒２８元，跌０﹒５０％；艾達幣報

０﹒４４３９元，跌０﹒４９％；瑞波幣報０﹒３２６７元，跌０﹒２７％。（ｕｌ）



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