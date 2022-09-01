【北水炒Ｄ乜】淨流入２５﹒６１億元，買騰訊沽中電信

《經濟通通訊社１日專訊》今日恒指低開１９２點，報１９７６１點。最高跌１１４點報
１９８３９點，最低跌４２１點報１９５３２點。恒指收報１９５９７點，跌３５７點或
１﹒７９％。
北水全日淨流入２５﹒６１億元，增加５５２﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控
股（００７００）、波司登（０３９９８）、比亞迪股份（０１２１１）；淨賣出最多的依次是
中國電信（００７２８）、香港交易所（００３８８）、新東方在綫（０１７９７）。
主板成交１０５６﹒４６億元減少２２﹒６％。其中港股通成交２３２﹒５億元，佔總成交
２２％。
＊騰訊指剝離股票投資符股東最大利益＊
英國《金融時報》引述消息人士報道，騰訊戰略發生轉變，設定今年剝離１０００億人民幣
的股票投資，佔騰訊逾６０００億元人民幣股份投資組合逾１６％，執行情況將視乎市況和內部
盈利目標。
分析師指出，若騰訊直接於市場出售會帶來很大的股價壓力，分批減持較佳。
瑞聯銀行（Ｕｎｉｏｎ Ｂａｎｃａｉｒｅ Ｐｒｉｖｅｅ）常務董事Ｖｅｙ－Ｓｅｒｎ
Ｌｉｎｇ指，騰訊已表明剝離資產沒有既定時間表和目標，任何決定都將符合股東最大利益，而
且騰訊的投資也沒有面臨任何外部壓力，雖然減持消息或令獲騰訊投資公司承壓，但影響通常只
會是短暫的。
騰訊控股跌０﹒７９％報３２４﹒６元，北水淨買入７﹒７億元；波司登跌８﹒３７％報
４﹒０５元，北水淨買入５﹒１億元；比亞迪股份跌３﹒９６％報２３２﹒６元，北水淨買入
４﹒６億元。
中國電信跌１﹒８７％報２﹒６３元，北水淨賣出１﹒９億元；香港交易所跌２﹒０１％報
３１１﹒４元，北水淨賣出１﹒６億元；新東方在綫升１﹒５１％報３０﹒２５元，北水淨賣出
１﹒５億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ７﹒７３
波司登 （０３９９８） ５﹒０７
比亞迪股份 （０１２１１） ４﹒６３
中國移動 （００９４１） １﹒９７
中國海洋石油 （００８８３） １﹒３５
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國電信 （００７２８） －１﹒９２
香港交易所 （００３８８） －１﹒５９
新東方在綫 （０１７９７） －１﹒４８
美團 （０３６９０） －１﹒３５
快手 （０１０２４） －１﹒００
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