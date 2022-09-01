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01/09/2022 17:45

【北水炒Ｄ乜】淨流入２５﹒６１億元，買騰訊沽中電信

　　《經濟通通訊社１日專訊》今日恒指低開１９２點，報１９７６１點。最高跌１１４點報
１９８３９點，最低跌４２１點報１９５３２點。恒指收報１９５９７點，跌３５７點或
１﹒７９％。
　　北水全日淨流入２５﹒６１億元，增加５５２﹒８％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控
股（００７００）、波司登（０３９９８）、比亞迪股份（０１２１１）；淨賣出最多的依次是
中國電信（００７２８）、香港交易所（００３８８）、新東方在綫（０１７９７）。
　　主板成交１０５６﹒４６億元減少２２﹒６％。其中港股通成交２３２﹒５億元，佔總成交
２２％。
　
＊騰訊指剝離股票投資符股東最大利益＊
　
　　英國《金融時報》引述消息人士報道，騰訊戰略發生轉變，設定今年剝離１０００億人民幣
的股票投資，佔騰訊逾６０００億元人民幣股份投資組合逾１６％，執行情況將視乎市況和內部
盈利目標。
　　分析師指出，若騰訊直接於市場出售會帶來很大的股價壓力，分批減持較佳。
　　瑞聯銀行（Ｕｎｉｏｎ　Ｂａｎｃａｉｒｅ　Ｐｒｉｖｅｅ）常務董事Ｖｅｙ－Ｓｅｒｎ　
Ｌｉｎｇ指，騰訊已表明剝離資產沒有既定時間表和目標，任何決定都將符合股東最大利益，而
且騰訊的投資也沒有面臨任何外部壓力，雖然減持消息或令獲騰訊投資公司承壓，但影響通常只
會是短暫的。
　　騰訊控股跌０﹒７９％報３２４﹒６元，北水淨買入７﹒７億元；波司登跌８﹒３７％報
４﹒０５元，北水淨買入５﹒１億元；比亞迪股份跌３﹒９６％報２３２﹒６元，北水淨買入
４﹒６億元。
　　中國電信跌１﹒８７％報２﹒６３元，北水淨賣出１﹒９億元；香港交易所跌２﹒０１％報
３１１﹒４元，北水淨賣出１﹒６億元；新東方在綫升１﹒５１％報３０﹒２５元，北水淨賣出
１﹒５億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　７﹒７３
　　波司登　　　　（０３９９８）　　　　　　５﹒０７
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　　４﹒６３
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　１﹒９７
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國電信　　（００７２８）　　　　　－１﹒９２
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－１﹒５９
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　－１﹒４８
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－１﹒３５
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　－１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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