【大灣區】瑞銀：粵港澳大灣區的名義ＧＤＰ將超過２﹒６萬億美元

《經濟通通訊社１日專訊》瑞銀證券研究部總監連沛堃表示，粵港澳大灣區的名義ＧＤＰ將

超過２﹒６萬億美元，相較於２０２０年的１﹒７萬億美元，ＣＡＧＲ達到７﹒５％。

他指出，估計位於大灣區的Ａ股和港股科技公司共有１７４家，總市值約３０００億美元。

預計大灣區是推動ＭＳＣＩ香港估值上行的基本面因素之一，拉動指數成分股的內地業務敞口於

２０２５年提高到２０－２５％。（ｂｉ）

