  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/09/2022 17:52

【通關在望】據報李家超傾向１１月取消酒店隔離政策

　　《經濟通通訊社１日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，香港考慮在１１月份結束酒店隔
離政策，趕在一個全球銀行家峰會和一項國際橄欖球賽事之前。
　　消息透露，行政長官李家超傾向於在１１月的活動之前取消酒店隔離的做法，以顯示香港已
經恢復正常運行，但有些人士持不同的意見，包括醫務衞生局局長盧寵茂希望在當前新冠病例激
增下收緊限制，以遏制疫情，推動與內地口岸重新開放。（ｃｌ）
　
　

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事01/09/2022
《神州經脈》財新製造業PMI又縮　大城市封控升級　滬指三連跌
人氣文章財經熱話01/09/2022
BDI運價指數大跌創逾兩年低　東方海外中遠海控績佳派高息照插
人氣文章香港要聞01/09/2022
【通關在望】李家超：粵深支持「逆向隔離」建議　設專班推進落實
人氣文章FOCUS01/09/2022
【FOCUS】電價氣價掉頭急挫　歐元難言企穩平價
人氣文章財經熱話01/09/2022
海底撈中期盈轉虧仍獲大行力撐　惟內地疫情反覆股價回挫
人氣文章大行報告01/09/2022
【大行炒D乜】潤地、萬科、長汽績後點部署？大行評級話你知！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金