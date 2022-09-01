【通關在望】據報李家超傾向１１月取消酒店隔離政策

《經濟通通訊社１日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，香港考慮在１１月份結束酒店隔
離政策，趕在一個全球銀行家峰會和一項國際橄欖球賽事之前。
消息透露，行政長官李家超傾向於在１１月的活動之前取消酒店隔離的做法，以顯示香港已
經恢復正常運行，但有些人士持不同的意見，包括醫務衞生局局長盧寵茂希望在當前新冠病例激
增下收緊限制，以遏制疫情，推動與內地口岸重新開放。（ｃｌ）
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