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即市新聞

01/09/2022 17:27

【夜期時段】即月期指最新報１９５１０點，升１３點，低水８７點

　　《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９４８８點，跌９點，低水１０９
點，最新報１９５１０點，升１３點，低水８７點，合約成交６３５張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６６９７點，升１點，低水４５點，最新報６７０４點，升
８點，低水３８點，合約成交５１８張。

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