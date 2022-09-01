【夜期時段】即月期指最新報１９５１０點，升１３點，低水８７點

《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９４８８點，跌９點，低水１０９

點，最新報１９５１０點，升１３點，低水８７點，合約成交６３５張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６６９７點，升１點，低水４５點，最新報６７０４點，升

８點，低水３８點，合約成交５１８張。

