【通關在望】中總歡迎粵港探討恢復通關具體安排

《經濟通通訊社１日專訊》香港中華總商會歡迎特區政府與廣東省領導就深化雙方合作達成

多項共識，包括就港人往返內地實施「逆隔離」安排進行商討。該會期望粵港雙方盡快就相關具

體細節展開詳細討論，並適時聽取包括香港工商界在內的各界持份者意見，為落實香港與內地恢

復正常通關邁出重要一步。

中總會長袁武表示，工商界十分期待與內地恢復正常通關往來。該會早前就新一份施政報告

向特區政府提出多項建議，當中亦包括讓前往內地的港人先在落馬洲河套區臨時設施或方艙醫院

進行檢疫隔離，全程閉環管理。該會亦建議當局在河套區進行「一地兩檢疫」安排，免卻多重檢

疫。

袁武續指，當局亦宜考慮實施與內地健康碼資料互通的本地健康碼，供有需要回內地工作、

探親、旅遊等港人自願下載，並在技術上作適當調整，以符合進入內地的條件和要求。長遠而言

，粵港雙方應積極探討制訂大灣區跨境免檢疫安排，統一核酸檢測標準和防疫措施，並設立高中

低風險地區，容許在低風險地區往來提供陰性核酸檢測便可前往大灣區其他城市，為大灣區人流

互動往來提供便利。

中總亦歡迎粵港雙方在推動金融、商貿、航運物流等方面加強合作，並設立多個專班開展對

接和實質工作，以及探討與前海、南沙、未來北部都會區合作發展進行詳細部署。（ｂｉ）

