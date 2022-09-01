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即市新聞

01/09/2022 19:09

【新冠肺炎】周六起內地及澳門經機場抵港人士毋須「檢測待行」

　　《經濟通通訊社１日專訊》政府宣布，將由９月３日起理順從內地和澳門抵港人士接受
２０１９冠狀病毒病核酸檢測的安排，包括從內地及澳門經機場抵港的人士將無須進行「檢測待
行」，以劃一相關人士經機場和陸路口岸抵港時的檢測安排，以及所有從內地及澳門抵港的人士
必須於抵港後第二天進行強制核酸檢測。
　　政府指，鑑於內地和澳門實施風險地區管控措施，從內地或澳門來港的人士對本港構成的感
染風險極低。香港近月亦沒有發現來自內地或澳門的輸入個案。同時，考慮到Ｏｍｉｃｒｏｎ變
異病毒株的潛伏期較短，為了更精準和更有效地利用本港的核酸檢測資源，政府將修改從內地或
澳門抵港人士的檢測要求。現時抵港第四天和第六天進行強制核酸檢測的要求，將改為抵港第二
天進行強制核酸檢測，新安排與從海外或台灣來港人士於抵港第二天在指定檢疫酒店進行核酸檢
測的安排一致。此項安排適用於抵港後需要在家居強制檢疫或經「回港易」或「來港易」計劃抵
港的人士。
　　此外，政府亦會撤銷現時從內地或澳門來港人士經機場抵港時進行「檢測待行」的安排，從
而劃一從內地或澳門來港人士經機場和陸路口岸抵港時的入境檢測安排。　
　　上述兩項修訂將於９月３日起實施。作為過渡安排，目前已經抵達香港，並在９月３日前已
進行一次強制核酸檢測的相關人士，將無須再按原有的強制檢測安排進行第二次核酸檢測。此外
，政府會因應撤銷從內地或澳門抵港人士在機場「檢測待行」的安排，有序地優化在機場的相關
抵港流程。（ｂｉ）

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