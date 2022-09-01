  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/09/2022 10:50

【新冠肺炎】東瀛遊：日本放寬旅遊限制有利業界生意

　　《經濟通通訊社１日專訊》日本將容許外國旅客毋須導遊亦可以入境觀光，並放寬每日入境
人數上限。東瀛遊（０６８８２）執行董事禤國全在電台節目表示，業界對有關政策反應正面，
旅行社將會負責協助旅客訂機票和酒店，並向日本當局提交旅客資料和行程等，以申請簽證，相
信有利業界生意。
　　禤國全又指，政府調整海外入境人士的檢疫安排為「３＋４」後，公司舉辦的旅行團由６月
只有兩團，增至本月有２０團。（ｈｙ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning01/09/2022
林家亨：騰訊短期或持續反彈　港股9月走勢先低後高！
人氣文章財經熱話01/09/2022
【虛幣世界】隔晚美股四連跌，加密貨幣走勢穩定
人氣文章中國故事31/08/2022
《神州經脈》官方製造業PMI續收縮　滬綜指上演三千二攻防戰
人氣文章財經熱話31/08/2022
中概股退市風險縱未除　美團大行力撐仍值博
人氣文章財經熱話31/08/2022
【月結－進退維谷】港股面臨四座大山 恒指9月下試萬九點關
人氣文章財經熱話31/08/2022
【月結－整裝待發】染藍新貴揀邊隻 ATMXJ專家睇好呢兩隻
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金