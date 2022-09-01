【新冠肺炎】東瀛遊：日本放寬旅遊限制有利業界生意

《經濟通通訊社１日專訊》日本將容許外國旅客毋須導遊亦可以入境觀光，並放寬每日入境
人數上限。東瀛遊（０６８８２）執行董事禤國全在電台節目表示，業界對有關政策反應正面，
旅行社將會負責協助旅客訂機票和酒店，並向日本當局提交旅客資料和行程等，以申請簽證，相
信有利業界生意。
禤國全又指，政府調整海外入境人士的檢疫安排為「３＋４」後，公司舉辦的旅行團由６月
只有兩團，增至本月有２０團。（ｈｙ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|開市Good Morning01/09/2022
林家亨：騰訊短期或持續反彈 港股9月走勢先低後高！
|財經熱話01/09/2022
【虛幣世界】隔晚美股四連跌，加密貨幣走勢穩定
|中國故事31/08/2022
《神州經脈》官方製造業PMI續收縮 滬綜指上演三千二攻防戰
|財經熱話31/08/2022
中概股退市風險縱未除 美團大行力撐仍值博
|財經熱話31/08/2022
【月結－進退維谷】港股面臨四座大山 恒指9月下試萬九點關
|財經熱話31/08/2022
【月結－整裝待發】染藍新貴揀邊隻 ATMXJ專家睇好呢兩隻
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰