【新冠肺炎】東瀛遊：日本放寬旅遊限制有利業界生意

《經濟通通訊社１日專訊》日本將容許外國旅客毋須導遊亦可以入境觀光，並放寬每日入境

人數上限。東瀛遊（０６８８２）執行董事禤國全在電台節目表示，業界對有關政策反應正面，

旅行社將會負責協助旅客訂機票和酒店，並向日本當局提交旅客資料和行程等，以申請簽證，相

信有利業界生意。

禤國全又指，政府調整海外入境人士的檢疫安排為「３＋４」後，公司舉辦的旅行團由６月

只有兩團，增至本月有２０團。（ｈｙ）

