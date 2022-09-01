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01/09/2022 14:37

【通關在望】李家超：粵深支持「逆向隔離」建議，設專班推進落實

　　《經濟通通訊社１日專訊》行政長官李家超今早與廣東省領導視像開會，討論兩地通關等議
題。他下午召開記者會表示，今日會議充實，達到多項成果，兩地會成立１３個專班進行「對接
」，包括防疫通關、北部都會區、南沙發展、創科、青年就業實習等議題。至於「逆向隔離」方
面，雙方同意成立專班，港方專班由政務司司長陳國基帶領。另外，又會加強深港合作，現有基
礎上重整成１９個專班，香港亦會支持和配合前海「先行先試」，努力促進港深兩地基建等軟硬
件發展等。
　
＊內地同意「逆隔離」，考慮以河套區設施做試點＊
　
　　李家超指，港方在會上提出「逆向隔離」方面，即港人返回內地，可以先在港的設施進行隔
離，然後以密封方式進入內地，以取代現時在內地的７天酒店隔離，相信會以河套「方艙醫院」
作為試點，強調必須獲雙方同意。
　　政務司司長陳國基表示，「逆向隔離」政策獲得廣東省政府及深圳市政府支持，由於是新安
排，細節需商量、落實，同意開設專班討論，港方由他負責，亦包括保安局局長，醫衞局局長，
深圳方面亦包括當地領導人，將盡快向大家公布。
　
＊未有其他方法滿足內地「７＋３」要求＊
　
　　被問到是否放棄爭取與內地「免檢疫通關」時，李家超指，已經提出所有可行方案，目前未
有其他方法，可以滿足內地「７＋３」的要求。他又指，本港確診數字高企，平均達８０００至
１萬宗，影響本港醫療系統，因此要將確診數字減少。（ｈｙ）

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