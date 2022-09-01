【新冠疫苗】李家超：考慮在疫苗通行證上確保兒童得到疫苗保護

《經濟通通訊社１日專訊》消息指，政府為推高兒童疫苗接種率，正研究將疫苗通行證年齡

下限，由１２歲降至５歲。行政長官李家超表示，考慮在疫苗通行證上確保兒童得到疫苗保護，

目前有數據顯示，兒童接種新冠疫苗有助減少感染後重症風險，希望社會一同推動兒童接種，確

保他們得到保護，並在高接種率的情況下，容許社會放寬防疫措施。（ｈｙ）

