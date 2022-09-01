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01/09/2022 16:38

【新冠肺炎】本港新增１０５８６宗確診，再多１１名患者死亡

　　《經濟通通訊社１日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
１０５８６宗新冠肺炎確診個案，包括１０３４２宗本地個案，當中３０９１宗核酸檢測陽性，
７２５１宗快測經覆檢陽性，另２４４宗輸入個案，７３宗在機場發現，８１宗在檢疫酒店發現
，７２宗離開檢疫酒店後確診。
　　輸入個案來自４６個地方，７個地方有１０宗以上個案，菲律賓有２７宗，泰國有２４宗，
英國有２３宗，印度有２０宗，美國有１９宗，法國有１３宗。
　
＊死者年齡介乎７８至９４歲＊
　
　　醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，新增１１宗死亡個案，涉５男６女，年
齡介乎７８至９４歲，７位未打齊３針，１位沒有打針。死者包括８２歲男患者，居住老人院，
有高血壓、中風、膀胱癌、認知障礙，快測陽性，８月２８日消化系統出血不醒人事，送往聯合
醫院急救無效，證實死亡，死因與新冠確診未必有直接關係。
　　其餘１０宗個案全部都有慢性長期病，包括糖尿病、高血壓、慢期腎衰竭、中風、認知障礙
和心室顫動等，死因與新冠確診有關。
　
＊１５個月大女童情況危殆＊
　
　　基督教聯合醫院呈報一宗１５月大確診女童危殆個案，她８月３０日起發燒，快測陽性，今
日凌晨出現抽筋情況，今早聯合醫院急症室求診，隨即送往兒童深切治癒部留醫。她入院後停止
抽筋，能自行呼吸，維行指數穩定。由於她正在深切治癒部留醫，個案列作危殆個案處理。
（ｈｙ）

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