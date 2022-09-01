【新冠肺炎】張竹君：疫苗通行證年齡下調至５歲，下周公布細節

《經濟通通訊社１日專訊》消息指，政府正研究將疫苗通行證的年齡下限，由１２歲降至５
歲，並會縮短第２劑疫苗後的寬限期至５個月，以推高疫苗接種率。衞生署衞生防護中心傳染病
處主任張竹君表示，不希望見到兒童重症個案，當局計劃將疫苗通行證下調至５歲兒童，下周公
布細節，料有兩周過渡期。（ｈｙ）
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