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01/09/2022 09:23

【聚焦人幣】人幣中間價升８５點子，報６﹒８８２１終結三連貶

　　《經濟通通訊社１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８２１，較
上個交易日升８５點子，止步三連貶，暫時脫離兩年低位，上個交易日報６﹒８９０６。
　　在美國聯儲局的鷹派立場支持下，美匯指數紐約尾盤持穩於１０８﹒６９，仍接近２０年高
位，８月累積上升２﹒６％，是連續第３個月上升。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８８２１　　－８５﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９１７１　　－５３﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９４８２　－３１８﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８７６９　　－１０﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　７﹒９９１１　－６４６﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７０７２　－３１０﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２０９７　－２８９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９２８３　－１３２﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒０３８４　－５５６﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２４３０　－３５８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４９３　　＋１６﹒７０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒７４３７　　＋２３﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４８２８　＋２６９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９４﹒６７００　　－５６﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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