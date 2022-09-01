【聚焦人幣】人幣中間價升８５點子，報６﹒８８２１終結三連貶

《經濟通通訊社１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８２１，較
上個交易日升８５點子，止步三連貶，暫時脫離兩年低位，上個交易日報６﹒８９０６。
在美國聯儲局的鷹派立場支持下，美匯指數紐約尾盤持穩於１０８﹒６９，仍接近２０年高
位，８月累積上升２﹒６％，是連續第３個月上升。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒８８２１ －８５﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒９１７１ －５３﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９４８２ －３１８﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８７６９ －１０﹒１０
１英鎊╱人民幣 ７﹒９９１１ －６４６﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７０７２ －３１０﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２０９７ －２８９﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒９２８３ －１３２﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒０３８４ －５５６﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２４３０ －３５８﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４９３ ＋１６﹒７０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒７４３７ ＋２３﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４８２８ ＋２６９﹒００
１人民幣╱韓元 １９４﹒６７００ －５６﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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