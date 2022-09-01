【聚焦人幣】人幣中間價升８５點子，報６﹒８８２１終結三連貶

《經濟通通訊社１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８２１，較

上個交易日升８５點子，止步三連貶，暫時脫離兩年低位，上個交易日報６﹒８９０６。

在美國聯儲局的鷹派立場支持下，美匯指數紐約尾盤持穩於１０８﹒６９，仍接近２０年高

位，８月累積上升２﹒６％，是連續第３個月上升。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒８８２１ －８５﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９１７１ －５３﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９４８２ －３１８﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８７６９ －１０﹒１０

１英鎊╱人民幣 ７﹒９９１１ －６４６﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７０７２ －３１０﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２０９７ －２８９﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９２８３ －１３２﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒０３８４ －５５６﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２４３０ －３５８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４９３ ＋１６﹒７０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒７４３７ ＋２３﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４８２８ ＋２６９﹒００

１人民幣╱韓元 １９４﹒６７００ －５６﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

