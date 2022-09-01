【國務會議】穩經濟接續政策細則本月盡出，靈活運用保交樓專項款

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》國務院總理李克強８月３１日主持召開國務

院常務會議，聽取穩住經濟大盤督導和服務工作匯報，會議要求再推進穩經濟一攬子政策發揮效

能，接續政策細則９月上旬應出盡出，著力擴大有效需求，支持剛性和改善性住房需求，地方要

「一城一策」用好政策工具箱，靈活運用階段性信貸政策和保交樓專項借款。促進汽車等大宗消

費。



＊擴大政策性開發性金融工具支持領域＊



會議指出，針對經濟超預期因素衝擊，前期能用盡用近兩年儲備的政策工具，及時果斷推出

穩經濟一攬子政策和接續政策，因市場主體在一些方面遇到的困難比２０２０年多，今年退稅減

稅降費等超過２０２０年，並出台了有力度的穩投資促消費政策，總體政策規模合理適度。

會議要求，一是在用好新增３０００億元（人民幣．下同）以上政策性開發性金融工具基礎

上，對符合條件項目滿足資金需求，避免出現項目等資金；將上半年開工項目新增納入支持，以

在三季度形成更多實物工作量。

二是擴大政策性開發性金融工具支持領域，將老舊小區改造、省級高速公路等納入，盡可能

吸引民間投資。



＊引導銀行為設備更新改造配足中長期貸款＊



三是出台支持製造業企業、職業院校等設備更新改造的政策。

四是引導商業銀行為重點項目建設、設備更新改造配足中長期貸款。有關部門和銀行要完善

考核辦法，形成激勵機制。

五是對重點項目繼續採取集中辦公等方式，提高審批效率。地方政府可根據職權作出承諾，

項目落地後補辦手續。

六是支持剛性和改善性住房需求，地方要「一城一策」用好政策工具箱，靈活運用階段性信

貸政策和保交樓專項借款。促進汽車等大宗消費。

七是國務院再派一批督導和服務工作組，赴若干省份推動政策落實。

八是各地也要建立督導和服務工作機制。項目要按照有回報、保證資金不挪用和工程質量的

原則不失時機推進。

會議指出，改革是政策工具箱中極重要工具，要堅持以改革激活力，降低市場主體制度性交

易成本。主要包括嚴肅查處亂罰款、收過頭稅費等行為，加強監管，嚴厲打擊假冒偽劣，維護公

平競爭。

