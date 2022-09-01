【Ａ股外援】富時Ａ５０指數調整，納入億緯鋰能等三隻白馬股

《經濟通通訊社１日專訊》富時羅素８月３１日公布的最新指數調整審議結果顯示，富時中

國Ａ５０指數將納入億緯鋰能（深：３０００１４）、中國石油（００８５７）

（滬：６０１８５７）、陝西煤業（滬：６０１２２５）；刪除海螺水泥（００９１４）

（滬：６００５８５）、中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）、片仔癀

（滬：６００４３６）。

此外，愛爾眼科（深：３０００１５）、國電南瑞（滬：６００４０６）、保利發展

（滬：６０００４８）、陽光電源（深：３００２７４）、天齊鋰業（深：００２４６６）在富

時中國Ａ５０指數的備選股名單中。如果有一個或多個成分股被刪除即選用備選股。上述變更將

於９月１９日生效。

值得注意的是，此次富時中國新納入的三隻個股份屬有色金屬、石油石化、煤炭領域，是近

年成為Ａ股投資主線的能源行業；刪除的三隻個股則處於過去增速較快但近期出現了一些變化的

行業。比如海螺水泥，今年上半年受疫情和房地產投資下行影響，水泥行業面臨需求下滑、價格

下行、成本上漲等多重壓力，上半年淨利同比下滑３４﹒２６％；片仔癀儘管業績增速穩定，但

此前兩年股價快速上漲，一定程度透支了未來空間，今年以來股價走勢一直不盡如人意。

（ｌｃ）

