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01/09/2022 09:14

【Ａ股外援】富時Ａ５０指數調整，納入億緯鋰能等三隻白馬股

　　《經濟通通訊社１日專訊》富時羅素８月３１日公布的最新指數調整審議結果顯示，富時中
國Ａ５０指數將納入億緯鋰能（深：３０００１４）、中國石油（００８５７）
（滬：６０１８５７）、陝西煤業（滬：６０１２２５）；刪除海螺水泥（００９１４）
（滬：６００５８５）、中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）、片仔癀
（滬：６００４３６）。
　　此外，愛爾眼科（深：３０００１５）、國電南瑞（滬：６００４０６）、保利發展
（滬：６０００４８）、陽光電源（深：３００２７４）、天齊鋰業（深：００２４６６）在富
時中國Ａ５０指數的備選股名單中。如果有一個或多個成分股被刪除即選用備選股。上述變更將
於９月１９日生效。
　　值得注意的是，此次富時中國新納入的三隻個股份屬有色金屬、石油石化、煤炭領域，是近
年成為Ａ股投資主線的能源行業；刪除的三隻個股則處於過去增速較快但近期出現了一些變化的
行業。比如海螺水泥，今年上半年受疫情和房地產投資下行影響，水泥行業面臨需求下滑、價格
下行、成本上漲等多重壓力，上半年淨利同比下滑３４﹒２６％；片仔癀儘管業績增速穩定，但
此前兩年股價快速上漲，一定程度透支了未來空間，今年以來股價走勢一直不盡如人意。
（ｌｃ）

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