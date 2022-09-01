【大國博弈】美國禁止英偉達及ＡＭＤ多款高端芯片出口中國

《經濟通通訊社１日專訊》美國對面向中國的高端芯片出口管制升級，據《路透》報道，美

國晶片設計廠商英偉達及ＡＭＤ（Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｍｉｃｒｏ Ｄｅｖｉｃｅｓ Ｉｎｃ）

先後表示，收到美國政府指令，要求停止向中國出口銷售部分高級晶片。

美國晶片設計廠商英偉達表示，美國政府下令公司停止向包括香港的中國出口出售兩款高級

芯片，這類芯片可用於人工智能（ＡＩ）運算，從而減少芯片流入中國軍方手中。此舉可能會削

弱中國公司圖像識別等先進技術的能力。

英偉達指，此次被禁止的的是用作圖像設計的Ａ１００芯片和最新的旗艦芯片Ｈ１００，第

三季已經向中國銷售了４億美元的受影響芯片，如果中國公司決定不購買英偉達的替代產品，料

將全數損失。

據報道，文件還禁止包括公司未來任何的集成電路，而其峰值性能和芯片到芯片Ｉ╱Ｏ性能

等於或大於Ａ１００的閾值，以及所有此類電路系統。

同時，英偉達的競爭對手ＡＭＤ亦表示，新要求禁止其ＭＩ２５０芯片出口中國，但

ＭＩ１００芯片不受新要求的影響。

美國商務部回應外媒時不願透露人工智能芯片出口中國的新標準，但表示正在審查其與中國

相關的政策和做法。「雖然目前無法概述具體的政策變化，但正在採取措施，實施與技術、終端

用途和最終用戶有關的額外必要行動，以保護美國的國家安全和外交政策利益」。（ｄｗ）

