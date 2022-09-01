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01/09/2022 09:35

【新冠肺炎】全國昨本土感染增至１９０３宗，新疆宣布社會面清零

　　《經濟通通訊社１日專訊》全國昨日（３１日）新增本土陽性１９０３宗，西藏仍是疫情最
嚴重的地區，新增６７４宗病例。國家衛健委公布，昨日新增確診病例３６８例。其中境外輸入
病例６１宗；本土病例３０７宗（四川１３２宗，西藏５３宗，廣東４０宗，海南２４宗，遼寧
９宗，黑龍江９宗，重慶８宗，天津５宗，新疆５宗，內蒙古４宗，山東４宗，陝西４宗，青海
４宗，北京３宗，河南１宗，湖北１宗，甘肅１宗），含２８宗由無症狀感染者轉為確診病例。
　　　全國報告新增無症狀感染者１６８９宗，其中境外輸入９３宗，本土１５９６宗（西藏
６２１宗，青海２１２宗，黑龍江１３０宗，遼寧１０９宗，四川８９宗，海南６７宗，河南
５９宗，甘肅５６宗，河北４５宗，廣東３４宗，新疆３３宗，湖北３１宗，天津２９宗，江西
１９宗，山東１９宗，陝西１６宗，廣西９宗，重慶８宗，江蘇５宗，內蒙古４宗，浙江１宗）

　
＊北京市疾控：節日臨近增防控壓力＊
　
　　新疆３１日晚上指出，８月３０日，整個新疆自治區新增本土確診病例和本土無症狀感染者
，均為集中隔離醫學觀察點和高風險區報告，全區無新增社會面陽性感染者，涉疫重點地（州、
市）高風險區陽性感染者數量均降至個位數。
　　北京昨日新增３宗本土個案。北京市疾控中心副主任劉曉峰表示，目前京外疫情持續蔓延，
國內疫情多點散發、旅遊返京和開學返校的人員疊加，加上中秋和國慶臨近，令北京外防輸入、
內防反彈的壓力持續增大。他指，會堅持「動態清零」總方針不動搖，嚴格落實四方責任，加強
遠端管控和近端篩查，以快制快對待新發病例及風險人員，以迅速阻斷傳播鏈。（ｃａ）

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