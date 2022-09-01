【內房困局】深圳８月二手住宅成交續疲，環比跌１﹒９％至２千套

《經濟通通訊社１日專訊》深圳官方平台數據顯示，２０２２年８月，深圳全市二手商品住

宅僅成交２０００套，環比７月的２０３９套下跌１﹒９％。

數據顯示，深圳二手住宅成交量在今年２月錄得８７２套的近年低位，隨後在樓市調控政策

下止跌回升，不過上漲動能有限，在五月錄得２６９８套年內最高成交後，再度連月回落。與業

內關注的５０００套「榮枯線」更仍然相去甚遠。（ｄｗ）

