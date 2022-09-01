【內房困局】百強房企首８月銷售額降幅收窄，千億房企減至１０家

《經濟通通訊社１日專訊》中指研究院、克而瑞、億翰智庫等機構公布１至８月

ＴＯＰ１００房企銷售榜單。中指院監測數據顯示，ＴＯＰ１００房企權益銷售額均值為

３４３﹒４億元（人民幣．下同），權益銷售面積均值為２２７﹒６萬平方米，同比分別下降

４７﹒６％和５１﹒２％。

數據顯示，ＴＯＰ１００房企前８個月銷售額均值為４７７﹒６億元，同比下降４６﹒２％

，降幅較上月收窄１﹒１個百分點。碧桂園（０２００７）穩居榜首，以累計銷售３２０６﹒９

億元、單月銷售３５２億元遙遙領先，萬科（０２２０２）（深：０００００２）、保利發展

（滬：６０００４８）分別以２７９０億元和２７８０﹒５億元位居第二、三名。

至８月末，千億房企數量為１０家，較去年同期減少１４家。從房企陣營角度觀察，今年以

來千億房企數量始終不及去年同期，超２０００億元房企仍然只有碧桂園（０２００７）、萬科

、保利發展３家，超百億房企９６家，較去年同期減少４８家。



＊９月內房市場仍難言樂觀，成交難反彈＊



克而瑞從區域格局分析認為，城市將繼續分化，上海、杭州、成都等熱點城市市場更具彈性

，隨著供應放量，成交有望明顯反彈；廣州、南京、武漢等一線及強二線城市市場或將持續修復

，短期成交或將企穩回升；瀋陽、南寧、昆明等弱二線及多數三四線城市市場依舊面臨較大下行

壓力，成交或將持續低位運行。

對於即將到來的９月份，克而瑞認為市場依舊難言樂觀，即便供應放量增長，成交也難顯著

反彈。一方面，行業大周期拐點真正到來，隨著市場下行趨勢不斷強化，傳統銷售旺季也難出現

大幅上漲行情；另一方面，穩地產政策力度較弱，疊加市場信心不穩，較難扭轉市場下行預期。

（ｊｔ）

