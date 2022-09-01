  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/09/2022 08:48

【內房困局】百強房企首８月銷售額降幅收窄，千億房企減至１０家

　　《經濟通通訊社１日專訊》中指研究院、克而瑞、億翰智庫等機構公布１至８月
ＴＯＰ１００房企銷售榜單。中指院監測數據顯示，ＴＯＰ１００房企權益銷售額均值為
３４３﹒４億元（人民幣．下同），權益銷售面積均值為２２７﹒６萬平方米，同比分別下降
４７﹒６％和５１﹒２％。
　　數據顯示，ＴＯＰ１００房企前８個月銷售額均值為４７７﹒６億元，同比下降４６﹒２％
，降幅較上月收窄１﹒１個百分點。碧桂園（０２００７）穩居榜首，以累計銷售３２０６﹒９
億元、單月銷售３５２億元遙遙領先，萬科（０２２０２）（深：０００００２）、保利發展
（滬：６０００４８）分別以２７９０億元和２７８０﹒５億元位居第二、三名。
　　至８月末，千億房企數量為１０家，較去年同期減少１４家。從房企陣營角度觀察，今年以
來千億房企數量始終不及去年同期，超２０００億元房企仍然只有碧桂園（０２００７）、萬科
、保利發展３家，超百億房企９６家，較去年同期減少４８家。
　
＊９月內房市場仍難言樂觀，成交難反彈＊
　
　　克而瑞從區域格局分析認為，城市將繼續分化，上海、杭州、成都等熱點城市市場更具彈性
，隨著供應放量，成交有望明顯反彈；廣州、南京、武漢等一線及強二線城市市場或將持續修復
，短期成交或將企穩回升；瀋陽、南寧、昆明等弱二線及多數三四線城市市場依舊面臨較大下行
壓力，成交或將持續低位運行。
　　對於即將到來的９月份，克而瑞認為市場依舊難言樂觀，即便供應放量增長，成交也難顯著
反彈。一方面，行業大周期拐點真正到來，隨著市場下行趨勢不斷強化，傳統銷售旺季也難出現
大幅上漲行情；另一方面，穩地產政策力度較弱，疊加市場信心不穩，較難扭轉市場下行預期。
（ｊｔ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話01/09/2022
【虛幣世界】隔晚美股四連跌，加密貨幣走勢穩定
人氣文章中國故事31/08/2022
《神州經脈》官方製造業PMI續收縮　滬綜指上演三千二攻防戰
人氣文章財經熱話31/08/2022
中概股退市風險縱未除　美團大行力撐仍值博
人氣文章財經熱話31/08/2022
【月結－進退維谷】港股面臨四座大山 恒指9月下試萬九點關
人氣文章財經熱話31/08/2022
【月結－整裝待發】染藍新貴揀邊隻 ATMXJ專家睇好呢兩隻
人氣文章市場動向31/08/2022
畢馬威支持智慧城市發展 冀促社經發展
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金