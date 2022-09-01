【新冠肺炎】台灣新增３﹒３萬宗本土確診，多３６宗死亡個案

《經濟通通訊社１日專訊》Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒５入侵台灣社區，疫情再度上升，中央
流行疫情指揮中心證實「進入下一波流行」。台灣新增３３８７５宗本土確診，連續三日破三萬
宗，另新增３６宗死亡個案。個案分布以新北為重災區，連續兩天破七千達到７４１５宗，台北
維持四千多宗，台中則回落至三千多宗。（ｊｔ）
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