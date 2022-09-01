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01/09/2022 10:11

【政策解讀】分析：經濟核心矛盾是需求不足，國務會提振三大需求

　　《經濟通通訊社１日專訊》國務院總理李克強８月３１日主持召開國務院常務會議，部署充
分釋放政策效能，加快擴大有效需求。針對經濟運行超預期因素衝擊，前期能用盡用近兩年儲備
的政策工具，及時果斷推出穩經濟一攬子政策和接續政策。會議強調，９月上旬，經濟一攬子政
策的實施細則應出盡出，著力擴大有效需求，促投資帶消費增就業，鞏固經濟恢復基礎，增強發
展後勁。
　　在粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恒看來，當前中國經濟的核心矛盾是總需求不足
，集中體現在消費低迷和房地產投資持續下行等。此次國務會議正是切中提振三大需求：以解決
項目的資金問題、擴大項目範圍、解決項目審批問題，促進基建投資回升；通過「一城一策」等
政策，穩定房地產銷售和投資；提振汽車消費，後續可能要逐步落實前期通過的稅費減免等。
　　中國首席經濟學家論壇理事王軍認為，為了盡快扭轉當前市場主體預期轉弱、不想投、不敢
投的局面，有效激發市場主體活力，國務院再次推出穩經濟一攬子政策的接續措施，包括財稅、
信貸、行政、改革等措施多管齊下，這將有效促進三季度和四季度的投資回升，夯實經濟內生增
長的基礎。（ｗｌ）

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