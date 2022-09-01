【政策解讀】國務院引導商銀增中長期貸款，撬更多資金投入基建等

《經濟通通訊社１日專訊》國務院總理李克強８月３１日主持召開國務院常務會議指出，在

用好新增３０００億元人民幣以上政策性開發性金融工具基礎上，根據實際需要擴大規模，對符

合條件成熟項目滿足資金需求，避免出現項目等資金情況；將上半年開工項目新增納入支持範圍

，對之前符合條件但因額度限制未投放項目自動納入支持。此外，擴大政策性開發性金融工具支

持的領域，將老舊小區改造、省級高速公路等納入，並盡可能吸引民間投資。引導商業銀行擴大

中長期貸款投放，為重點項目建設。

上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，通過政策性開發性金融工具補充重大項目資本金，降

低項目的資產負債率，可以更有效地使項目滿足商業銀行准入要求，撬動更多商業信貸資金投入

基建等重大項目。他認為，商業銀行可以直接參與到對項目的信貸資金支持，也可以對重點項目

的上下游企業提供信貸支持。

民生銀行研究院宏觀研究中心主任王靜文分析稱，設備購置也是固定資產投資的重要內容，

其佔總投資比重約為１８％。通過支持設備更新改造，既有利於擴大固定資產投資，也能推動經

濟提質升級，促進工業經濟高質量發展。（ｗｌ）

