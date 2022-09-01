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即市新聞

01/09/2022 10:23

【政策解讀】分析：保交樓專項借款對化解房地產市場風險非常重要

　　《經濟通通訊社１日專訊》國務院總理李克強８月３１日主持召開國務院常務會議提出，支
持剛性和改善性住房需求，地方要「一城一策」用好政策工具箱，靈活運用階段性信貸政策和保
交樓專項借款。上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，保交樓專項借款對於化解房地產市場風險
非常重要。因為它解決了兩個問題：一是通過推動項目順利完成，緩解項目現金流問題，解決項
目自身的風險問題，維護購房者權益；二是可以產生良好的間接效果－－有利於改善購房者的預
期，打破過去由於難以交房、斷供等形成的負反饋循環，對房地產市場的平穩發展起到重要作用

　　曾剛強調，需求端要保住房交易，供給端要保住房交樓。兩項工作需齊頭並進。而易居研究
院智庫中心研究總監嚴躍進認為，最核心的是要求提振交易需求，尤其是９月和１０月是銷售提
振的黃金期。
　　據報道，專項用於「保交樓」的全國性紓困基金近期已啟動。這筆專項借款初期規模達
２０００億元人民幣，由人行指導國家開發銀行、中國農業發展銀行在現有貸款額度中安排，後
續，中國進出口銀行或也會加入。中央財政將根據實際借款金額，對政策性銀行予以１％的貼息
，貼息期限不超過兩年。監管高層明確提出，這筆基金「不刺激房地產市場，不救助房地產企業
」，資金最終嚴格限定用於各地已售、逾期、難交付的住宅項目建設交付，並封閉運行、專款專
用。（ｗｌ）

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