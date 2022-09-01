【聚焦人幣】人幣即期收跌８５點子報６﹒８９９０，止兩連揚

《經濟通通訊社１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒８９９０，較

上個交易日４時３０分收盤價跌８５點子，止兩連揚。全日在６﹒８９５６至６﹒９１０８之間

波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌５２點子，報６﹒９０１８。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８２１，較上個交易日升８５點子，止

步三連貶，暫時脫離兩年低位，上個交易日報６﹒８９０６。



＊平安證券：監管大概率推抑制人幣貶值的政策工具＊



交易員稱，市場重新審視美國聯儲加息節奏，美指穩住漲幅，人民幣則續承壓，不過監管明

確信號指引下人民幣調整空間已然受限。

平安證券首席經濟學家鍾正生在研報中指出，本輪人民幣匯率有「破７」的可能性，但人民

幣匯率的點位本身不是最重要的，中國跨境資本流動形勢是否平穩才是問題的本質。後續監管層

有大可能推出抑制人民幣貶值的政策工具。鍾正生稱，抑制貶值的政策工具包括：上調外匯風險

準備金率、大幅下調外匯存款準備金率，調節全口徑跨境融資宏觀審慎調節參數，調節境內企業

境外放款宏觀審慎調節系數等，重啟逆周期因子的可能性也在加大。（ｊｔ）

