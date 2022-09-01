【內房困局】背靠央企仍出事，據報遠洋集團子公司逾億貸款逾期

《經濟通通訊社１日專訊》具國資背景的內地開發商遠洋集團（０３３７７）出現流動性危

機，據外電報道，澳門國際銀行稱遠洋集團旗下投融資平台遠洋資本未能按時償還８月２４日到

期的２０００萬美元（折合約１﹒３８億元人民幣）貸款，遠洋資本及擔保人遠洋資本控股已經

構成違約。事件恐影響遠洋系的債券出現連環爆雷，遠洋系境內債日前價格暴跌，遠洋資本稱正

在與投資者討論境內債回售事宜，但沒有進行展期相關討論。

名震一時的資本帝國安邦系於２０１８年遭分拆解散，遠洋集團當時以零代價收購安邦系地

產業務邦邦置業５０％股權，幫助處置其存量不動產資產。遠洋集團吸收安邦資產後業績穩步上

升，在２０１８年銷售金額突破千億（人民幣．下同），２０１９年銷售金額增至１３００億元

，不過在房地產寒冬中，遠洋集團即使背靠國資，仍然要面對流動性枯竭、貸款違約的窘境。



＊國壽持股近三成，主席李明具政協身份＊



港交所資料顯示，遠洋集團的最大股東為央企中國人壽（０２６２８），持股比例

２９﹒５９％，但由於國壽沒有絕對控股，所以遠洋集團並不能算是國企，至於二股東則是由安

邦保險分拆建立的大家保險集團，持股比例２９﹒５８％。遠洋集團控股一家上市公司，即旗下

物管業務遠洋服務（０６６７７），另持股盛洋投資（００１７４）。

遠洋集團主席兼總裁李明是現屆全國政協委員、中國房地產業協會名譽副會長，曾任住建部

房地產市場調控決策諮詢專家，李明在２０１９年在胡潤百富榜位列第１０２５名。（ｅｙ）

