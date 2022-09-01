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01/09/2022 14:44

【內房困局】溫州龍港試點將農民納入公積金體系，覆蓋人群逾２萬

　　《經濟通通訊社１日專訊》長期以來，內地住房公積金僅限城鎮職工繳納，但這一慣例已被
打破。據《澎湃新聞》從浙江溫州龍港市農業農村局獲悉，即日起龍港市正式在首批１３個試點
社區實施集體經濟組織成員住房公積金制度，將農民群體納入公積金保障體系。目前，已有首批
５０位農民提交建繳申請，經審核後將由市公積金管理部門為其開立個人帳戶。
　　據龍港市農業農村局黨組成員、總農藝師蔡啟堯介紹，在首批１３個試點社區，年滿１６周
歲且未達到法定退休年齡的靈活就業集體經濟組織成員，均可納入公積金建繳對象，涵蓋在村務
農人員、進城務工人員、個體工商戶等，覆蓋人群逾２﹒３８萬人。申請者可按照不低於龍港市
上年度最低月工資標準１０％的比例，自願繳納住房公積金。連續繳存６個月後，可享受１５至
５０萬元（人民幣．下同）不等的公積金貸款額度。建繳住房公積金的「無房戶」集體經濟組織
成員還可按月享受財政配繳補助，標準為個人月繳存額的２５％，最高不超過每人每月７５元。
達到法定退休年齡或賬戶封存滿６個月的，可申請辦理銷戶提取。
　　龍港是農民集資建設的全國第一座農民城，２０１９年８月龍港鎮撤鎮設市，成為全國首個
「鎮改市」，也是目前全國唯一實行「大部制、扁平化」行政管理體制改革的縣級市，直轄
１０２個社區。全市現有常住人口４６萬餘人。
　
＊地產專家建議農民縣城買房，飽受爭議後被禁言＊
　
　　內地樓市下行趨勢確立，房地產信仰崩塌之際，農民成為新的潛在售樓對象，早前就有專家
建議農民在縣城買房住。北師大房地產研究中心主任董藩，８月底接受媒體採訪時表示，如果一
些農民仍然需要在農村種地，他可以需要的時候開著車過去種地，但是他要長期住在縣城。「開
車回農村種地」的言論，迅速在網上發酵，董藩被網友奉為「年度最佳笑星」，也有不少人認為
他的言論與「何不食肉糜」無異。
　　此後，董藩曾一度親身回應事件，強調農民開的車不一定是高價轎車，而距離農村１０公里
左右的縣城，一個五六十平方米的房子也可能只需要２０多萬，即５－６萬元首付就能買到。但
隨後又有好事網友，幫董藩算了一筆帳：種植一畝地小麥和玉米，扣去農村與縣城之間往返多次
產生的油耗，總收益將不足１０００元（不包含地租），感覺是得不償失。隨著爭議越來越大，
目前該北師大教授的社交平台已經被禁言。（ｗｌ）

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