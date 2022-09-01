【大國博弈】美國對輸華芯片管制升級，商務部：背離公平競爭原則

《經濟通通訊社１日專訊》美國對面向中國的高端芯片出口管制升級，據《路透》報道，美

國芯片設計廠商英偉達及ＡＭＤ（Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｍｉｃｒｏ Ｄｅｖｉｃｅｓ Ｉｎｃ）

先後表示，收到美國政府指令，要求停止向中國出口銷售部分高級芯片。對此，商務部發言人束

珏婷回應表示，一段時間以來，美方不斷濫用出口管制措施，限制半導體相關物項對華出口，中

方對此堅決反對。

中方重申，美方相關做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅損害中國企業的正當

權益，也將嚴重影響美國企業的利益，阻礙國際科技交流和經貿合作，對全球產業鏈供應鏈穩定

和世界經濟恢復造成衝擊。美方應立即停止錯誤做法，公平對待包括中國企業在內的各國企業，

多做有利於世界經濟穩定的事。

外電早前引述英偉達稱，美國政府下令公司停止向包括香港的中國出口出售兩款高級芯片，

這類芯片可用於人工智能（ＡＩ）運算，從而減少芯片流入中國軍方手中。此舉可能會削弱中國

公司圖像識別等先進技術的能力。英偉達指，此次被禁止的的是用作圖像設計的Ａ１００芯片和

最新的旗艦芯片Ｈ１００。英偉達的競爭對手ＡＭＤ亦表示，新要求禁止其ＭＩ２５０芯片出口

中國，但ＭＩ１００芯片不受新要求的影響。（ｗｌ）

