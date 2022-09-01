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01/09/2022 09:56

【聚焦數據】中國８月財新製造業ＰＭＩ錄４９﹒５，重返收縮區間

　　《經濟通通訊社１日專訊》由於局部地區疫情反復，疊加高溫少雨導致供電緊張，８月製造
業景氣度降至收縮區間。今日公布的８月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得４９﹒５
，較７月回落０﹒９個百分點，降至榮枯線以下，顯示製造業在經歷了兩個月的擴張後重現收縮

　　這一走勢與統計局製造業ＰＭＩ相反。國家統計局公布的８月製造業ＰＭＩ錄得４９﹒４，
高於前值０﹒４個百分點，連續兩個月低於臨界值。
　
＊新訂單指數、新出口訂單指數均降至收縮＊
　
　　從分項指數看，８月製造業供給保持擴張，但需求重現收縮。自６月國內疫情形勢總體好轉
以來，製造業生產指數已連續三個月高於榮枯線，但漲幅逐漸回落。受訪企業反映，高溫導致停
電限電，工廠臨時停產，制約生產增長。分類來看，中間品類與投資品類的產出溫和增長，但消
費品制造類產量下降。
　　８月製造業新訂單指數、新出口訂單指數均結束了前兩個月的擴張勢頭，降至收縮區間。被
調查企業反映，高溫天氣、供電緊張、疫情反復、全球經濟環境惡化等因素導致海內外需求減弱

　　在製造業需求低迷的背景下，就業市場仍未有明顯改善。８月就業指數較前值稍有回升，但
仍處於收縮區間。部分企業稱，因公司計劃壓縮規模和需求疲弱而削減用工，其中投資品類用工
收縮最為明顯。
　
＊購進價格指數降至六年半低，出廠價格輕微回落＊
　
　　在金屬、化學品等原材料價格下降的帶動下，８月製造業購進價格指數結束了此前２６個月
的擴張，落入收縮區間，降至２０１６年２月來最低；成本壓力小幅緩和為企業降價促銷提供了
空間，８月製造業出廠價格指數在收縮區間輕微回落，其中中間品類和投資品類銷售價格下降，
消費品類售價輕微上調。
　　受疫情和供應商停電的影響，８月供應商交貨時間仍有輕微延遲；製造業積壓業務量從此前
的下降轉為持平。部分企業因高溫導致停產停電而積壓工作量增加，其他企業則表示銷售不振，
產能仍較為充裕，足以處理積壓訂單。
　
＊經濟下行壓力增加，恢復基礎不牢固＊
　
　　由於新訂單減少，企業普遍減少原材料採購，８月原材料採購量在近三個月內首次下降，原
材料庫存同樣輕微下降；考慮到需求減弱，企業繼續主動調整現有庫存，８月產成品庫存繼續減
少。
　　８月製造業生產經營預期指數與７月持平，仍低於長期均值。部分企業考慮到疫後經濟持續
復蘇而計劃提高產量，但疫情的不確定性和對全球經濟前景減弱的擔憂，抑制了企業信心的進一
步回升。
　　財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前中國經濟仍處在上半年大範圍疫情後的修復期，但局
地散發疫情和高溫天氣對復蘇形成擾動，經濟下行壓力增加，經濟恢復基礎不牢固，就業問題仍
是關注重點。近期央人行下調了政策利率，引導企業和個人融資成本進一步下行，但貨幣政策的
實施效果還有賴於市場主體對經濟信心的培育。此外，疫情和災情等不利影響因素增多，就業市
場低迷，消費市場萎縮，對困難群眾和低收入群眾的補助救助力度還需進一步加強。（ｗｌ）

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