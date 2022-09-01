【聚焦數據】中國８月財新製造業ＰＭＩ錄４９﹒５，重返收縮區間

《經濟通通訊社１日專訊》由於局部地區疫情反復，疊加高溫少雨導致供電緊張，８月製造

業景氣度降至收縮區間。今日公布的８月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得４９﹒５

，較７月回落０﹒９個百分點，降至榮枯線以下，顯示製造業在經歷了兩個月的擴張後重現收縮

。

這一走勢與統計局製造業ＰＭＩ相反。國家統計局公布的８月製造業ＰＭＩ錄得４９﹒４，

高於前值０﹒４個百分點，連續兩個月低於臨界值。



＊新訂單指數、新出口訂單指數均降至收縮＊



從分項指數看，８月製造業供給保持擴張，但需求重現收縮。自６月國內疫情形勢總體好轉

以來，製造業生產指數已連續三個月高於榮枯線，但漲幅逐漸回落。受訪企業反映，高溫導致停

電限電，工廠臨時停產，制約生產增長。分類來看，中間品類與投資品類的產出溫和增長，但消

費品制造類產量下降。

８月製造業新訂單指數、新出口訂單指數均結束了前兩個月的擴張勢頭，降至收縮區間。被

調查企業反映，高溫天氣、供電緊張、疫情反復、全球經濟環境惡化等因素導致海內外需求減弱

。

在製造業需求低迷的背景下，就業市場仍未有明顯改善。８月就業指數較前值稍有回升，但

仍處於收縮區間。部分企業稱，因公司計劃壓縮規模和需求疲弱而削減用工，其中投資品類用工

收縮最為明顯。



＊購進價格指數降至六年半低，出廠價格輕微回落＊



在金屬、化學品等原材料價格下降的帶動下，８月製造業購進價格指數結束了此前２６個月

的擴張，落入收縮區間，降至２０１６年２月來最低；成本壓力小幅緩和為企業降價促銷提供了

空間，８月製造業出廠價格指數在收縮區間輕微回落，其中中間品類和投資品類銷售價格下降，

消費品類售價輕微上調。

受疫情和供應商停電的影響，８月供應商交貨時間仍有輕微延遲；製造業積壓業務量從此前

的下降轉為持平。部分企業因高溫導致停產停電而積壓工作量增加，其他企業則表示銷售不振，

產能仍較為充裕，足以處理積壓訂單。



＊經濟下行壓力增加，恢復基礎不牢固＊



由於新訂單減少，企業普遍減少原材料採購，８月原材料採購量在近三個月內首次下降，原

材料庫存同樣輕微下降；考慮到需求減弱，企業繼續主動調整現有庫存，８月產成品庫存繼續減

少。

８月製造業生產經營預期指數與７月持平，仍低於長期均值。部分企業考慮到疫後經濟持續

復蘇而計劃提高產量，但疫情的不確定性和對全球經濟前景減弱的擔憂，抑制了企業信心的進一

步回升。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前中國經濟仍處在上半年大範圍疫情後的修復期，但局

地散發疫情和高溫天氣對復蘇形成擾動，經濟下行壓力增加，經濟恢復基礎不牢固，就業問題仍

是關注重點。近期央人行下調了政策利率，引導企業和個人融資成本進一步下行，但貨幣政策的

實施效果還有賴於市場主體對經濟信心的培育。此外，疫情和災情等不利影響因素增多，就業市

場低迷，消費市場萎縮，對困難群眾和低收入群眾的補助救助力度還需進一步加強。（ｗｌ）

