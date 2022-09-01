【大國博弈】聯合國頂住壓力發表新疆人權報告，中方重申堅決反對

《經濟通通訊社１日專訊》聯合國人權事務高級專員巴切萊特不理中方反對，在任期最後一

日（８月３１日）發表新疆人權報告，指中國在新疆地區歧視性拘留維吾爾族和其他以穆斯林為

主的少數民族可能構成危害人類罪，呼籲國際社會緊急回應中方在打擊恐怖主義的行動中，被指

進行酷刑及其他侵犯人權行為。

在報告發表前數小時，中國常駐聯合國代表張軍重申堅決反對她發表新疆人權報告。張軍表

示，至今沒有見到報告，強調中方完全反對有關報告，認為不會對任何人有好處。他說，眾所周

知所謂的新疆問題，完全是出於政治目的而編造的謊言，目的是破壞中國的穩定，阻礙中國發展

。

另外，巴切萊特在離任當日發表聲明，指捍衛人權的旅程永無止境。她是一個戰略樂觀主義

者，相信如果有創造力，即使在最困難的情況下，亦可以建立穩固的戰略和合作夥伴關係去推動

變革。

巴切萊特今年５月訪華時曾到新疆視察，她早前表示，一直承受極大壓力，要求她發表或者

不發表報告，強調不會受這些壓力影響。她在６月明言不會尋求連任聯合國人權事務高級專員，

並承諾任期最後一天或之前公開報告。（ｃａ）（ｚｚ）



