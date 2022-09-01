【內房困局】地產債整體走弱，「２０世茂０２」跌超３０％

《經濟通通訊社１日專訊》在房地產行業整體下行，疊加新冠疫情持續影響下，內地多隻地
產債下跌，世茂建設公司債「２０世茂０２」現跌超３４％，盤中臨時停牌。
另外，世茂服務（００８７３）上日發布２０２２年中期業績報告。２０２２年上半年，世
茂服務營業收入４２﹒６６億元（人民幣．下同），同比增長１２﹒９％；毛利１１﹒１４億元
，歸母淨利潤１﹒４０億元。（ｃａ）
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