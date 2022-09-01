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即市新聞

01/09/2022 13:58

【內房困局】摩通料更多內房配股集資，點名雅居樂等六房企高危

　　《經濟通通訊社１日專訊》摩根大通發表報告指出，投資者對中國開發商通過配股籌資的擔
憂再度升溫，非出險民營房企為了增強流動性，通過配股籌資的意願更強。
　　報告指，旭輝控股（００８８４）和碧桂園（０２００７）近期完成配售，預計短期內會有
更多配股活動，但範圍可能不會非常廣泛，市場氣氛疲弱，認購需求或不足。
　　該行點名提出短期內較高風險進行配股的有新城發展（０１０３０）、美的置業
（０３９９０）、遠洋集團（０３３７７）、雅居樂集團（０３３８３）、合景泰富集團
（０１８１３）和時代中國控股（０１２３３）等。
　　該行又稱，對於流動性擔憂較少的防禦型公司，不是沒有配售風險，而這麼做有助於改善信
貸指標，為拿地和併購提供更多空間。
　　至於物管股方面，摩通指，今年行業配股的消息較少，是因股價表現不濟。但配股或只出現
在屬「生存者」類別的公司，而「邊緣類」及出險類別主要只會遭母企減持。當中，碧桂園服務
（０６０９８）、旭輝永升（０１９９５）、新城悅（０１７５５）、合景悠活（０３９１３）
寶龍商業（０９９０９）、融創服務（０１５１６）、世茂服務（００８７３）　均料配股動機
大，而雅生活（０３３１９）、恒大物業（０６６６６）金科服務（０９６６６）則遭母企減持
機會較大。（ｃａ）

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