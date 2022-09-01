【新冠肺炎】開學日有學生到校即場補做快測，家長嫌麻煩促檢討

《經濟通通訊社１日專訊》今天是開學日，因應疫情發展，當局決定幼稚園及小學暫時維持

半天面授課堂及現有相關防疫安排。學校安排了指定區域，讓今早出門前忘記做快測的學生補做

，亦有學生表示，在家已完成快測，但因為未派新手冊，又遺失了紀錄表，所以未填寫快測紀錄

。有小學生家長表示，每天為小朋友進行快速測試是麻煩，希望政府可以檢討措施。

今日亦有跨境生闊別校園兩年多，首度回到學校上實體課。有家長透露，兒子今年升讀小五

，下學期要考呈分試，非常重要，因此決定回港。

政府努力「谷針」，但有家長表示，由於對新冠疫苗仍有憂慮，因此仍未安排就讀小學的子

女接種，又認為接種疫苗後亦有機會受感染，除非政府要求強制接種疫苗，否則不會考慮在現階

段接種。

另外，政府將於１１月起要求中學須有９成學生接種三針新冠疫苗可以全日面授課。有中四

學生表示，半年前接種第二針復必泰疫苗後有副作用，因此無再打第三針，稍後會改為接種科興

疫苗。他指以往上半日面授課令成績退步，因此較喜歡全日面授。又有中六學生表示，即將考中

學文憑試，希望全日面授課，追上學習進度。但亦有學生表示，全日課堂與校外活動重疊，因此

希望維持上半日面授課。（ｃｌ）

