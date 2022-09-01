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01/09/2022 09:36

【新冠肺炎】體育專員與泳總研渡海泳安排，七人欖球賽擬閉環管理

　　《經濟通通訊社１日專訊》本港接連有大型體育活動因應防疫限制而停辦，體育專員楊德強
在電台節目表示，正與泳總商討渡海泳安排，包括讓２０００名參賽者分批作賽，亦會就本地舉
辦馬拉松，探討不同方案。他說本月會有外隊來港參加足球友誼賽，下月則有桌球大師賽在港舉
辦，選手都會以閉環形式來港，相信若本港疫情受控，長遠仍然有條件，吸引大型賽事在港舉辦

　
＊仍有小規模跑步比賽舉行＊
　
　　他指出，隨著疫情升溫，舉辦賽事時必須平衡防疫因素，其中田徑總會原訂舉辦的香港十公
里錦標賽，有２０００人參賽，雖然參賽者事前需要檢測，但比賽期間有３０至６０分鐘會除口
罩，政府專家認為風險較大。他表示，在政府宣布５００人以上比賽需要暫緩後，近幾天仍有規
模較細的跑步比賽舉行。
　　另外，楊德強出席公開活動後提到，仍然全力推動預計於１１月舉行的七人欖球賽，對方已
有方案，包括海外運動員來港，將以氣泡形式隔離，即一直住在檢疫酒店，並以特定交通前往練
習。而維港泳及國際龍舟賽的安排，需再與相關單位討論。
　
＊體育園延遲落成無礙全運會籌備＊
　
　　楊德強表示，啟德體育園工程雖有延遲，但如早前公布，公眾運動場將如期在２０２３年底
落成，主場館及室內體育館會在２０２４年落成並啟用，故相信不會影響全運會籌備，並稱肯定
有全運會賽事在啟德體育園進行，但暫未知是哪些項目。他相信啟德體育園落成後，香港可舉辦
更多國際性大型賽事，同時有更多場地供本地運動員練習，有助推動本地產業發展。（ｃｌ）

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