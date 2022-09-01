【香港政情】梁家傑：公民黨擬月內召開集思會商討未來方向

《經濟通通訊社１日專訊》在完善選舉制度，落實「愛國者治港」後，傳統泛民主派似乎仍

在尋找其角色定位，其中現時沒有立法會和區議會議席的公民黨亦漸趨低調，外界關注會否解散

或轉型至壓力團體。《星島》專欄文章引述公民黨主席梁家傑指，公民黨會在本月中下旬召開集

思會，料商討未來方向，包括「何去何從」，並會邀請黨的元老，包括前主席余若薇和創黨主席

關信基等，請他們來表達意見。



＊梁家傑表明不連任主席＊



梁家傑指，公民黨現時只剩七位執委，集思會會關心執委們會否尋求連任，他亦表明完成這

一任後會卸下主席位置，不再尋求連任。至於是否有人接任主席一職，他坦言很困難，亦是召開

集思會其中一理由，看看會否有黨友有意接任主席。



＊民主思路新思維「分手」＊



另外，已退出公民黨的行政會議成員、民主思路召集人湯家驊因近日公開質疑收回粉嶺高球

場建屋的計劃，引來曾在去年立法會選舉中與民主思路結盟的新思維，其副主席黃俊瑯發文批評

。黃俊瑯昨日在社交媒體貼出和湯家驊的合照，並換上黑白的顏色，題為「分手快樂」，指雖然

和湯家驊的民主思路「拍過拖」，但已經向新思維表達強烈建議，「單方面提出因為高爾夫球場

呢件事分手」。

黃俊瑯指，湯家驊身為行會成員兼有高爾夫球會籍，認為他突然公開反對發展高球場是沒有

避嫌，又指湯家驊身為行會成員，是次表態影響到特區政府管治威信，被人感覺有既得利益而公

開反對，他直言認為湯家驊需要問責辭去行會成員職務。

民主思路成員姚潔凝其後在社交媒體發文點名回應黃俊瑯，指民主思路是一個智庫，並非一

個政黨。她強調，分手與否亦會尊重新思維的最後決定，在高球場用地一事上，發展和保育必須

要有所平衡。（ｈｙ）（ｚｚ）

